طوكيو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.// انتهى //08:05ت م0012