القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير محاور شرق القاهرة التي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة، أسهمت في سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.ونشرت صحف السبت تأكيد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا سلماً أو حرباً، مبيناً أنه لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا.ورصدت تطورات الأوضاع في إثيوبيا، مشيرة إلى دعوة الأمم المتحدة إلى تحرير فريقها من إقليم تيجراي.وأفادت صحف مصر بأن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يستعدان لبدء فصل جديد تاريخي من العلاقات المعقدة بينهما بعد التوصل لاتفاقية تجارة حرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية للبريكست في ٣١ من الشهر الجاري.//انتهى//10:04ت م0014