برلين 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح اليوم إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج غرب العاصمة الألمانية برلين.وأفادت الشرطة الألمانية أنها بدأت عمليات البحث في المنطقة، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.// انتهى //10:33ت م0019