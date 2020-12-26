عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً صباح اليوم (السبت) من محافظة (عمران) وسقوطه داخل محافظة (الجوف) باليمن
السبت 1442/5/11 هـ الموافق 2020/12/26 م واس
الرياض 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت ( 26 ديسمبر 2020م ) صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، و سقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف / شرق اليتمة).
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .
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