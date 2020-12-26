بيروت 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020م للمحتاجين في لبنان.وجرى أمس توزيع 2,258 بطانية و1,129 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيت الفقس، الضنية، طرابلس استفاد منها 5,645 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.//انتهى//15:36ت م0045