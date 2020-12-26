حجة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16 / ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:57ت م0050