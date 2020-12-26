جدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسيحتضن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة برنامج الترميز الطبي الوطني الموحد، المعتمد من الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد اعتماده مركزاً تدريبياً لمدة عامين.وأوضحت مدير برنامج الترميز الطبي ورئيس قسم السجلات الطبية بالمجمع الطبي حنان الصعب، أن الترميز الطبي يستخدم لتقسيم وتصنيف الأمراض والأوبئة وتوحيدها دوليًا لتبادل الخبرات والبحث عن العلاجات والأدوية، كذلك يستعمل في تخزين المعلومات الصحية الخاصة بكل مريض التي يمكن استرجاعها في حالة رجوع المريض إلى المستشفى، إلى جانب استخدامه في علم الإحصاء الطبي وذلك بتحديد نسب الوفيات والولادات والأوبئة والأمراض الأكثر شيوعًا في البلد الواحد أو في العالم.وأشارت إلى أن الترميز الطبي يعد جزءاً مهماَ في صناعة الرعاية الصحية نظراً لتغير قطاعات الرعاية الصحية وممارسات الرعاية الصحية بشكل كبير على مر السنين، وتزايد الحاجة لأخصائي الترميز الطبي مع تطور صناعة الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة.يذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اعتمد مؤخراً مبادرة الترميز الطبي لحالات كورونا، ضمن 31 مبادرة رقمية والتي تم ترشيحها للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة" في العالم الرقمي.// انتهى //19:42ت م0079