رياضي/ ميدان الفروسية بالأحساء يقيم السباق العاشر للموسم الحالي
السبت 1442/5/11 هـ الموافق 2020/12/26 م واس
الأحساء 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس
أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق العاشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الأربعة: الأولى 1600 متر ، ومسافة الأشواط من الخامس إلى الشوط الثامن 1400 متر.
وجاءت نتائج السباق كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فاز بالمركز الأول الجواد ( نكال ) لإسطبل عبدالرحمن الخراع، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( جائل ) لإسطبل سعيد المخيدر، وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الجواد ( توكلنا ) لإسطبل إسحاق التركماني، فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية من ( 1-3 ) فقد حصل على كأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الفرس ( لجة ) لإسطبلات سعيد الموسى، وأما الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الفرس ( الشرفاء ) لإسطبل ظافر الدوسري، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فقد حقق المركز الأول ( الوري ) لإسطبلات أحمد القاضي، وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد 2018م فقد كسب الجواد ( جريس جودة ) لإسطبلات حسام الدامر.
وجاء الشوط الثامن على كأس دعم ميدان الفروسية بالأحساء، لجميع الخيل التي لم تربح إنتاج السعودية عمر 4+ من نصيب الجواد ( عناية الجبار ) لإسطبل زايد السبيعي.
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20:26ت م
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