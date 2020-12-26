الأحساء 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق العاشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الأربعة: الأولى 1600 متر ، ومسافة الأشواط من الخامس إلى الشوط الثامن 1400 متر.وجاءت نتائج السباق كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فاز بالمركز الأول الجواد ( نكال ) لإسطبل عبدالرحمن الخراع، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( جائل ) لإسطبل سعيد المخيدر، وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الجواد ( توكلنا ) لإسطبل إسحاق التركماني، فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية من ( 1-3 ) فقد حصل على كأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الفرس ( لجة ) لإسطبلات سعيد الموسى، وأما الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الفرس ( الشرفاء ) ‏ لإسطبل ظافر الدوسري، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فقد حقق المركز الأول ( الوري ) لإسطبلات أحمد القاضي، وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد 2018م فقد كسب الجواد ( جريس جودة ) ‏ لإسطبلات حسام الدامر.وجاء الشوط الثامن على كأس دعم ميدان الفروسية بالأحساء، لجميع الخيل التي لم تربح إنتاج السعودية عمر 4+ من نصيب الجواد ( عناية الجبار ) لإسطبل زايد السبيعي.// انتهى //20:26ت م0084