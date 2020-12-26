القاهرة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الإنتاج الحربي على ضيفه المقاولون العرب بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر، بينما بقى المقاولون أخيرًا بلا رصيد من النقاط.// انتهى //20:36ت م0085