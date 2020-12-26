الأمم المتحدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قوات الأمن النيجرية على بذل كل جهد لحماية السكان المدنيين وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية غدًا الأحد.وأوضح البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام، يشيد بجهود حكومة وشعب النيجر لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت المناسب على الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية الكبيرة، وجائحة كوفيد19.ودعا دوجاريك، باسم الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين لضمان إجراء عملية الاقتراع بطريقة شاملة وسلمية وآمنة، مجدداً التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواكبة جهود النيجر لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة.// انتهى //21:02ت م0088