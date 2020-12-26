عام / الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
السبت 1442/5/11 هـ الموافق 2020/12/26 م واس
الجزائر 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس
سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.
وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.
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21:09ت م
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