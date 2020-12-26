ظهران الجنوب 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واساستعادت بلدية سلطان الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 150 ألف متر مربع متعدى عليها في مخطط العيلب.وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية رصدت خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى//21:15ت م0090