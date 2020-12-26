‏السيح 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الثلاثاء القادم ، دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج ، في قاعة التدريب بمقر لجنة التنمية الاجتماعية في بلدة اليمامة.‏وتتناول الدورة التي تستمر يومين ، الجوانب النفسية للزوجين ، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حلّ المشكلات الزوجية.‏ وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //21:20ت م0092