اجتماعي / دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج في تنمية اليمامة
السبت 1442/5/11 هـ الموافق 2020/12/26 م واس
السيح 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020م واس
تقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الثلاثاء القادم ، دورة تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج ، في قاعة التدريب بمقر لجنة التنمية الاجتماعية في بلدة اليمامة.
وتتناول الدورة التي تستمر يومين ، الجوانب النفسية للزوجين ، ومفاتيح السعادة الزوجية ، وفنون ومهارات حلّ المشكلات الزوجية.
وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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21:20ت م
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