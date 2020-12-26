القاهرة 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسأدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما تسبب في إلحاق أضرار بمسجد "الودود"، وبعض المنشآت الطبية ومنازل الفلسطينيين.وأكد المرصد في بيان له اليوم أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته، إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام عنف هذا الاحتلال الغاصب.وندد مرصد الأزهر باقتحام الاحتلال الإسرائيلي، مصلى "باب الرحمة" في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات الإسرائيلية المتطرفة، واتخاذ مواقف حازمة للحافظ على أرواح الفلسطينيين والحيلولة دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //22:30ت م0104