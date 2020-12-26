حائل 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم بعدد من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة حائل ، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة حائل ممثلة باللجنة الزراعية في مقر الغرفة .وناقش معاليه خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مطلعاً على محتويات المعرض المصاحب الذي أقامته اللجنة الزراعية ويحتوي على أبرز المنتجات الزراعية بالمنطقة.وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قد دشن في وقت لاحق اليوم خلال جولته التفقدية للمنطقة مركز خدمات المزارعين التابع للجمعية التعاونية التسويقية بالقاعد، كما شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم متعلقة بالاستنفاع من العمالة الزراعية الموسمية لخدمة عدد من المزارع ، وكذلك اتفاقيات متعلقة بالثروة الحيوانية، كما وضع معاليه حجر الأساس لمشروع تعزيز الأبحاث التطبيقية للاستزراع في المياه الداخلية.كما اطلع المهندس الفضلي على سير العمل في مشروع استكمال محطة تنقية المياه ومحطة المعالجة بمحافظة بقعاء ومشروع الطخيم الزراعي، وكذلك مشروع توسعة محطة المياه المعالجة (المرحلة الجديدة) بمدينة حائل.وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لزيارة المناطق والمحافظات والقرب من المواطنين وتفقد الخدمات المقدمة لهم ، مبيناً بأنه اطلع خلال زيارة محافظات حائل على خططهم في التوسع في الإنتاج والخدمات في الإنتاج الزراعي ، مشيراً إلى قرب اكتمال مشروع حائل الشامل الذي يقدر بتكلفة 3 مليارات ريال، منوها إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم السوق التجاري لمنتجات المزارعين على مستوى المملكة وخلق منافسة عادلة وأولوية للمزارعين والناتج المحلي، مشيراً أن الجمعيات الزراعية سيكون لها دور إيجابي في ذلك.// انتهى //23:52ت م0109