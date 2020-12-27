القاهرة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه مصر للمقاصة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد المصري البورسعيدي بهذا التعادل إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ورصيد مصر للمقاصة إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى //00:05ت م0110