القاهرة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.وأشار راضي إلى أن رئيس جنوب إفريقيا أعرب عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.// انتهى //00:06ت م0111