باماكو 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلن الجيش المالي قتله لـ 10 إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي.وأكد الجيش في بيان اليوم, أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية, مضيفاً أنه بفضل الدعم الجوي, تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين, كما أكدت أنها لم تسجل أي خسائر في صفوف الجيش المالي.// انتهى //00:33ت م0114