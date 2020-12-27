كمبالا 11 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسعلقت أوغندا اليوم حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة، وعشر مناطق كثيفة السكان مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا .وأوضح بيان ان اللجنة المستقلة للانتخابات علقت اجتماعات الحملة الانتخابية في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة الأوغندية بأنها تشهد انتشارًا كثيفًا لفيروس كورونا".ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا يوم 14 يناير القادم.وأعلنت أوغندا تسجيل 33360 حالة إصابة بكوفيد-19 و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.// انتهى //02:18ت م0116