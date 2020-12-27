الأمم المتحدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف المعنية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ضمان إجراء الانتخابات، غدا الأحد، بطريقة سلمية وشاملة وذات مصداقية.وطالب غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أية أفعال، بما في ذلك العنف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، من شأنها أن تهدد حياة البشر وتقوّض العملية الانتخابية والاستقرار الوطني.وأدان غوتيريش، بشدة الهجمات ضد المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني وسلطات البلاد وقوات حفظ السلام والمرشحين، داعياً السلطات الوطنية إلى ضمان المساءلة عن العنف المرتبط بالانتخابات.وحثّ الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة على الامتثال الصارم لالتزاماتها ومعالجة شواغلها بالوسائل السلمية، مؤكداً استمرار دعم الأمم المتحدة وتضامنها، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، في سعيها لتوطيد السلام والديمقراطية في البلاد.// انتهى //03:02ت م0117