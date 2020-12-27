الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :قمـة الخليـج في الريـاض.ثمانية مليارات ريال مساهمة المنظمات غـير الربحيـة في الناتـج المحـلي.رسالة طمأنينة من قائد ملهم.«أمير مكة» يبدأ جولاته السنوية لمحافظات المنطقة.. اليوم.أمير الرياض رعى سباق الخيل وتوج سعود بن سلمان والشريف بكأسي ولي العهد للمستورد والإنتاج.إطلاق «كرسي أرامكو للأمن السيبراني» في جامعة عبدالرحمن بن فيصل.إجراء نحو 29 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونا.«بلدي الرياض» يطلع على مشروعات غرب الرياض ويتفقد حدائق الملك عبدالله.الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات.الحـوثي أطـلق صـاروخـاً وسقط في الأراضي اليمنية.ضبط حطب محلي معد للبيع في الرياض.هادي يثمن جهود «التحالف» لإنجاح اتفاق الرياض.السودان: خروج قوات اليوناميد من دارفــور.. قريبـاً.إعلان الاتفاق البريطاني - الأوروبي لمــا بعــد بـريـكســت.هجـوم الأربعاء يخلف 207 قتلى غرب إثيوبيـا.أوروبا تستعد لحملات التطعيم ضد كورونا.الجماعات المتطرفة تثقل كاهل النيجـر.// يتبع //07:32ت م0006