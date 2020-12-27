وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( هرم السلطة ) : وسط دوامة جائحة كورونا التي لا تريد أن ترحل عن عالمنا بسلام حتى الآن، بسبب تحوّر الفيروس، تبذل المملكة جهوداً مضنية من أجل تأمين سلامة الجميع، وحمايتهم من الوباء، هذه الجهود بدأت قبل ظهور الفيروس على أراضي المملكة، ومازالت مستمرة ومتواصلة بوتيرة متصاعدة بحسب مستجدات الجائحة وتحولاتها، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو الخروج من أكبر أزمة صحية يشهدها العالم في العصر الحديث، بأقل الخسائر.وأضافت أنه عندما لاحت في الأفق بوادر الانفراجة، وظهرت اللقاحات المنتظرة، لم تتردد المملكة في الاتفاق على استيراد أفضل اللقاحات وأقواها، وهو «فايزر بيونتيك»، وأعلنت أنه مُتاح للجميع مجاناً، وقبل ذلك أكدت أنه آمن تماماً من أي أعراض جانبية، ولكي تعزز حالة الاطمئنان في النفوس أكثر، أعلنت أنه اختياري لمن يريد.وبينت: ولحرص الحكومة على بث الطمأنينة بشكل أكبر وبطريقة عملية، وإقناع الناس بجدوى اللقاح وأهميته، باعتباره الحل الوحيد للتخلص من الوباء، بادر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ممثلاً لهرم السلطة في البلاد، بتلقي اللقاح أمام شاشات التلفزيون وعدسات المصورين في مشهد «استثنائي»، يرد على كل الشائعات المتداولة بأن اللقاح قد تكون له أعراض جانبية خفية على المدى البعيد، وهو ما نفته المملكة في حينه وتنفيه الآن مجدداً، وأكدت أنها اختبرته وتأكدت من جدواه ومأمونيته تماماً.وأردفت أن مشهد ولي العهد وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح شاخصاً سيبقى في الأذهان لفترة مقبلة، ليكون بمثابة دليل جديد، يعكس حرص المملكة على تأمين أفضل العلاجات في العالم، مهما كلفها الأمر من تضحيات وأموال، هذا المشهد كفيل بزيادة أعداد المقبلين على تلقي اللقاح، خاصة أن سمو ولي العهد مثالٌ يُحتذى به لدى الكثير والكثير من أبناء الوطن، خاصة فئة الشباب.وختمت:وترتبط تفاصيل اللقاح، بمواقف مماثلة ومشرفة في الإيثار، أقدمت عليها المملكة - طوعاً - للتخفيف عن كاهل الجميع تداعيات الجائحة، في مشاهد إنسانية، ليس لها مثيل في دول العالم، رافعة شعار «الإنسان أولاً»، إذ لم تفرق الحكومة الرشيدة بين مقيم ومواطن، وبين مقيم نظامي أو مخالف، فالكل سواسية في حق الحصول على الرعاية الطبية المثلى من هذا الوباء، حتى يمنّ الله على الجميع بالشفاء، هذا التعامل الإنساني الفريد من نوعه، لا يمكن أن يغامر اليوم باستيراد لقاح دون التأكد من فعالياته وجدواه.// يتبع //07:32ت م0007