وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( قمة الرياض ) : تستضيف المملكة في الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم أعمال الدورة الحادية والأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز أواصر الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء والدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة وآمالها ، بتعزيز المكتسبات النوعية الكبيرة التي أنجزتها دول المجلس في شتى المجالات تحت مظلة التعاون والعمل المشترك الذي تستشرف من خلاله آفاقاً أرحب للمستقبل والمزيد من الإنجازات.وختمت:وبالتوازي مع الإنجازات التنموية والاقتصادية ، تجسد استضافة الرياض للقمة ، حرص المملكة وقيادتها الحكيمة على وحدة الصف الخليجي وتعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك، فعلى مدى أكثر من أربعة عقود من عمر هذه المنظومة ، حرصت المملكة بما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي ، على دفع مسيرة هذا الكيان الخليجي وتعزيز دوره وتأثيره على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات ، وحرص القادة الأشقاء على ديمومته وتماسكه لما يمثله من أهمية كبرى في ترجمة التطلعات ودور استراتيجي للحفاظ على استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والتصدي بحزم لكل من يهدد أمنها واستقرارها..// يتبع//07:32ت م0009