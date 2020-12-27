القاهرة 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته الهاتفية أمس مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة، يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 1189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى 43 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 131315 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 7352 حالة وفاة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، موضحة أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة بخمسة صواريخ على قطاع غزة، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أحياء بشرق القطاع، لكن دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين.ولفتت إلى إعلان لجنة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا إجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس من يونيو المقبل، ما عدا إقليم تيجراي الذي شهد قتالاً مسلحًا في الآونة الأخيرة بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية.ونوّهت صحف القاهرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يوقع غدًا الأثنين إجراءات تنفيذ اتفاق ما بعد "بريكست" التجاري الذي أبرمه مع بريطانيا، وسط توقعاتٍ بانطلاقة اقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق.وتحدثت عن بدء عملية إطلاق وتبادل للأسري الذي تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، لافتة في سياقٍ آخر إلى تفكيك سُلطات الأمن العراقية خلية إرهابية خططت لهجوم ببغداد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إطلاق أوروبا حملات تطعيم ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتزامن مع فرض تدابيرِ إغلاقٍ صارمة جراء ظهور سلالة جديدة من الوباء تواصل تفشيها في بريطانيا.// انتهى //09:49ت م0016