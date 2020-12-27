بانجي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واستوجه الناخبون في جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد.ويخوض الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا الانتخابات لتولي فترة رئاسية ثانية، بينما يتم انتخاب برلمان جديد في نفس الوقت، ويعتبر أقوى مرشح معارض هو الرئيس السابق للحكومة أنيسيت جورج دولوجويل.وتجرى الانتخابات على خلفية الاشتباكات المستمرة بين تحالف جديد للمتمردين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد.// انتهى //09:56ت م0017