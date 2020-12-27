جدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة والكامل وبحرة ورابغ الأجزاء الساحلية.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.// انتهى //10:14ت م0018