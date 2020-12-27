الخرطوم 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد اللجنة السودانية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة، لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" أن الخروج السلس لليوناميد من دارفور سيكون نهائيا يوم 31 ديسمبر الحالي، معلنة عن البدء في تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال انسحاب قوات اليوناميد بالشقين المدني والعسكري.ونشرت صحف الخرطوم إعلان المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان، أمس عن مقتل 6 سودانيين في صراع قبلي بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور ومقتل سابع في ولاية غرب دارفور، على يد ميليشيات مسلحة.ولفتت الانتباه إلى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين وأضرار مادية كبيرة في مستشفى الدرة ومركز تأهيل للمعاقين شرق حي التفاح بمدينة غزة.وأشارت صحف السودان إلى إبلاغ مصر الاتحاد الأفريقي، تمسكها ببلورة اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الأثيوبي.// انتهى //10:55ت م0021