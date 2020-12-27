سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله
الأحد 1442/5/12 هـ الموافق 2020/12/27 م واس
رام الله 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مخيمي الجلزون وقدورة في رام الله.
وأفادت مصادر أمنية و محلية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قدورة، واعتقلت الشابين نادي شوامرة ، وحمادة نخلة ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.
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10:57ت م
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