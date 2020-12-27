رام الله 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مخيمي الجلزون وقدورة في رام الله.وأفادت مصادر أمنية و محلية في رام الله ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قدورة، واعتقلت الشابين نادي شوامرة ، وحمادة نخلة ، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.// انتهى //10:57ت م0022