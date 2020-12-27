إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطبيق المزيد من إجراءات الإغلاق الذكي في عدد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا في باكستان.وأخبرت عن تواصل الحكومة الباكستانية مع الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا لسرعة توفيره في البلاد.وأخبرت عن مقتل شخصين وإصابة سبعة بجروح جراء انفجار وقع بالقرب من ملعب كرة قدم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتطرقت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الباكستاني رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.وعرجت على إرسال باكستان طائرة ثانية لنقل المواد الإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات والسيول في النيجر.// انتهى //11:03ت م0024