رام الله 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ حيث هاجم مئات المستوطنين، منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما قصف طيران الاحتلال مواقع في غزة، أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، بينما هاجم مستوطنين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بالغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعداً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لدولة الاحتلال.ونشرت صحف هذا اليوم قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين، فيما حمل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى عقب تصريحات عنصرية حول لقاح "كورونا".وتحدثت صحف فلسطين عن تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن جائحة كوفيد 19- لن تكون آخر أزمة من نوعها.وألقت صحف الأحد الضوء على تأدية الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.// انتهى //11:18ت م0028