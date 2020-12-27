الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساعتمد مجلس إدارة مركز التميز للتوحد الذي يرأسه معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الأستاذ ماجد الغانمي؛ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لمركز التميز للتوحد، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع 2020م .يذكر أن المركز عمل على بناء هذه الخطط بالتعاون مع العديد من الجهات الاستشارية، ودراسة المشهد العام لاضطراب طيف التوحد في المملكة، من خلال استشارة 312 أسرة، ومقدّم رعاية في 13 منطقة تضمنت 42 حلقة نقاش، و 79 مقابلة شخصية مفصّلة، وإجراء أكثر من 34 مقابلة مع أبرز خبراء المجال، وأكثر من 60 مشاركًا في القطاع العام، إضافة إلى المقارنة مع 16 جهة عالمية محلية وإقليمية وعالمية مماثلة، تشمل مراكز التميز ومقدمي الخدمات والمؤسسات الوطنية.وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز لمعرفة المشهد العام لاضطراب التوحد في المملكة؛ وجود الكثير من التحديات التي يواجهها ذوو اضطراب طيف التوحد وأهاليهم لذلك ستسهم إستراتيجية المركز في أن تكون حلقة مثمرة للنهوض بالمشهد العام لاضطراب التوحد، ومعالجة التحديات؛ معزّزاً بالتنمية التكميلية لتحقيق أثر دائم في المجال، وعلى أصعدة مختلفة منها: القدرات المهنية، والتدخلات، والعلاج، والأبحاث، والوعي.ويسعى المركز من خلال خدماته إلى أن يصبح جهة اعتبارية مستقلة رائدة في المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بتطبيق الأهداف المخطط لها التي تتمثل في تقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها، والإسهام في إجراء الدراسات البحثية في مجال اضطراب طيف التوحد، وتدريب المختصين، إضافة إلى دعم الأسر من خلال رفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وكذلك التأهيل المهني، وتوفير نموذج للحلول السكنية لهم، ولتحقيق هذه الأهداف التي تخدم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعمل على دمجهم بالمجتمع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم؛ فإن المركز يعمل على استقطاب الخبرات والمتخصصين المؤهلين في المجال وفقاً لأعلى المعايير والتجارب العالمية.// انتهى //13:37ت م0063