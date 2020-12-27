الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المستوى الذهبي على مستوى المملكة في المشروع الوطني للتطوع في وزارة التعليم خلال جائحة كورونا .وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الإدارة خلال جائحة كورونا قامت بالعديد من المبادرات التطوعية استشعارا منها بقيمة التطوع وأثره الكبير في المجتمع واتساقا مع نهج المملكة في دعم التطوع من خلال رؤية 2030 .ونوه الوهيبي بجهود وزارة التعليم في مجالات التطوع، مبيناً أن وزارة التعليم أخذت على عاتقها رسالة التطوع من خلال تقديم المبادرات ومنح فرص التطوع للطلاب والطالبات حتى رسخت قيمة ومفهوم العمل التطوعي في نفوسهم، وإدارة التعليم في منطقة الرياض هي امتداد لمشروع وزارة التعليم في هذا المجال، حيث قدمت الإدارة عدداً من البرامج التدريبية والمبادرات التطوعية، وشكلت لذلك اللجان المعنية بالعمل التطوعي، كما أنشأت منصة للعمل التطوعي التي تحتضن الآن أكثر من 48 ألف متطوع ومتطوعة، وقدمت 160 برنامجا تطوعيا للبنين والبنات، حضرها 230 ألف مستفيد.// انتهى //13:48ت م0067