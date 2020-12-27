الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلنت مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الفائزين والفائزات على مستوى المكاتب في مسابقة "مدرستي الرقمية" في نهاية المرحلة الثانية من المسابقة.وبلغ عدد المنتجات المتأهلة نحو (600) منتج فائز من مكاتب التعليم من مختلف الفئات المشاركة في المسابقة (طلاب، منسوبو التعليم، أولياء الأمور، المهتمون بالتعليم، والمهتمون بالإعلام).وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام أن لجان التحكيم في مكاتب التعليم المنظمة حسب الدليل الاسترشادي للمسابقة، قامت بفرز وتحكيم المنتجات الفائزة والمتأهلة من المدارس من يوم الاثنين 15 / 4 / 1442هـ وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة لرفع المنتجات المتميزة الحاصلة على المراكز المتقدمة لمركز تميز الرياض مصنفة حسب مجالات المسابقة "الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب" وحسب نوع المنتج وفئة المتسابق، مبيناً أن مركز تميز الرياض بدأ استقبال المنتجات الفائزة إلكترونيا من مكاتب التعليم من يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ استعداداً لمرحلة التحكيم النهائي على مستوى إدارة التعليم.من جهته أشار مدير إدارة الإعلام التربوي علي الغامدي إلى الجهود التي بذلتها لجان مسابقة "مدرستي الرقمية" في المدارس ومكاتب التعليم وإدارة الإعلام خلال رحلة المسابقة، إضافة لاستقبال المنتجات وتحكيمها ليتم النشر الإعلامي لنماذج من المنتجات المشاركة في المسابقة والموافقة للضوابط والشروط في وسائل التواصل الرسمية يوميًّا من بدء انطلاق المسابقة حتى إعلان النتائج تحقيقاً لهدف المسابقة بإثراء المحتوى الإعلامي التثقيفي والتعليمي.// انتهى //13:54ت م0070