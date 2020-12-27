المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //13:55ت م0072