الباحة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال، بسعة سريرية تصل إلى 200 سرير.وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج إيجازاً عن بداية التشغيل للمستشفى غداً, مشتملة على خطة نقل المرضى، وبداية إجراء العمليات الجراحية، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى, إلى جانب تشغيل خمس عيادة منها عيادة العلاج الطبيعي, والأسنان, والعيون, والجلدية, والتغذية.وأكد سمو أمير الباحة أن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي، وأصبح اليوم حقيقة، وقال: إن العبرة ليس بوجود المباني والتجهيزات، وإنما بمن يعملون ويقدمون الخدمة الصحية بوجود كوادر طبية متخصصة على أفضل مستوى وأن هذا ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده - حفظهما الله - في كل مرفق جديد يفتتح لخدمة المواطن ،حيث سيكون تشغيل جميع الأقسام في المستشفى بتاريخ 1442/6/8هـ مع تمنياتي لجميع أهلنا في القطاع التهامي بوافر الصحة والعافية.وأضاف سموه أن مبنى المستشفى القديم سيتم الاستفادة من الجزء الجديد كمركز لطب الأسنان أو الأمور التي تخص الصحة إليه, وفي جزء من المبنى القديم له قرابة 50 عاماً وأقر الدفاع المدني بغير أهليته وسيتم النظر فيه من قبل الصحة لمعرفة لما يتم الأفضل عمله, موجهاً شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لتعاونه في لما يخدم صحة المواطن.// انتهى //14:22ت م0075