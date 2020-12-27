جدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن قيمة المشاريع المنفذة في محافظة جدة بلغت أكثر من 2 مليار و500 مليون ريال.ورفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي محافظة جدة، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية - حفظهم الله -، نظير الاهتمام البالغ الذي تحظى به المنطقة ومحافظة جدة، وماقدمته الدولة من دعم لتطوير المنطقة وخدمة أهلها.جاء ذلك في تصريح صحفي عقب جولة سموه التفقدية لمحافظة جدة والتي رافقه فيها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، مؤكداً سموه أنه سيطلب من أمانة محافظة جدة تقديم مخططًا لتطوير الأحياء العشوائية، مستمعًا إلى شرحٍ عن سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب ومواعيد إنجازها.واستهل الأمير خالد الفيصل جولته التفقدية بمشروع قبة جدة ، مستمعًا إلى شرح عن المشروع الذي يعدّ أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم تم تنفيذها على مساحة 308 آلاف متر مربع، لتكون مركزًا لاستضافة جميع المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34.618 م2، فيما يصل ارتفاعها إلى 46 م، وتتسع مواقف المشروع لـ 5200 مركبة.وتضمنت جولة سموه زيارة مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد الواقعة على مساحة 120 ألف م2، واستمع إلى شرح تفصيلي ‏عن مكونات المشروع ونسبة إنجازه البالغة 82%، ويحتوي على ممشى بطول 900م ، ومنطقة ألعاب للأطفال تتجاوز مساحتها 9 آلاف م2.كما اطلع سموه على أعمال ومكونات مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية الواقع على مساحة 180 ألف م2 ، والذي يحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م.كما تفقد سمو الأمير خالد الفيصل مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، الذي بلغت نسبة إنجازه 70%، فيما زار سموه مشروع بحيرة الأربعين، وشاهد عرضا عن تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة جدة، ويحوي مسطحات خضراء وممرات للمشاة.وفي نهاية الجولة زار سموه غرفة التحكم بمشروع محطة السلام الذي بلغت نسبة إنجازه 99 %، وشاهد تجربةً لضخ المياه.بعد ذلك ترأس سمو أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعاً للمجلس المحلي في مقر محافظة جدة، وتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، وسُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.وتأتي زيارات سمو الأمير خالد الفيصل السنوية للمحافظات لتحقق مرتكزات استراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية.// انتهى //16:19ت م0106