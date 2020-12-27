المكلا 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.ويأتي عقد الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الصحي للأشقاء في اليمن.//انتهى//16:26ت م0107