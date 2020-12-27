اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التدريبي لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في المكلا
الأحد 1442/5/12 هـ الموافق 2020/12/27 م واس
المكلا 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.
واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.
ويأتي عقد الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الصحي للأشقاء في اليمن.
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16:26ت م
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