مأرب 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:28ت م0110