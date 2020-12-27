الرياض 12 جمادى الأولى 1442 الموافق 27 ديسمبر 2020 واسنظمت عمادة البحث العلمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حلقة نقاش افتراضية بعنوان (نتائج طلاب المملكة العربية السعودية في اختبارات التيمز)، من تقديم كلّ من : أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة أماني الغامدي، وأستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ليلى السليم، بإدارة أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هياء المزروع، تحقيقاً لرسالة الجامعة للإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية .وفي السياق ذاته أطلقت عمادة البحث العلمي مبادرة العيادة البحثية للأسبوع الخامس للعيادة التخصصية (كراسي البحث) مع الدكتورة رسمية سعد المفرج.ومن جانب آخر أقامت اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، محاضرة بعنوان "فنيّات توجيه سلوك الأطفال والمراهقين(2)"، من تقديم المدربة والمستشارة في الطفولة نادية السيف، وذلك للتعرف على (16) نوعا من فنيّات تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، ومناقشة متى يكون السلوك يحتاج إلى تعديل.ونظمت عمادة التطوير الأكاديمي دورة تدريبية بعنوان "إدارة الموارد البشرية" لمدة (10) أيام من تقديم مباركة الدوسري، مستهدفةً منسوبي وزارة الداخلية للتعرف على تخطيط الموارد البشرية، وأهمية التخطيط في المنظمات، والتنظيم الإداري وأبعاده والمشاكل التي تواجه التحليل الوظيفي.وعملت عمادة التطوير الأكاديمي بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية على إقامة الدورة التدريبية "بروتوكول وفن التعامل في بيئة العمل" ضمن البرنامج التدريبي" الكفاءة الوظيفية" لمدة (3) أيام من تقديم المدربة إيمان المهداوي، مستهدفةً أعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة، وذلك لمعرفة مراحل إدارة الأحداث والفعاليات الرسمية، والصفات المرفوضة في مسؤول المراسم، وأسباب تطور المراسم في العصر الحاضر.وفي إطار التوعوية المجتمعية أعدت كلية التمريض ممثلة بقسم تمريض الأمومة والطفولة للقاء توعوي افتراضي حول مدى فعالية لقاح كورونا، وكيفية الحصول عليه، مع الدكتور الاستشاري عبدالعزيز العضياني.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تسعى إلى تطوير مهارات القيادات النسائية، وتعزيز كفايتهنّ من خلال التدريب المكثف الموافق لأعلى المعايير والمواكب للمتغيرات السريعة محليًا ودوليًا.//انتهى//16:34ت م0111