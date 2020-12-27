بريدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسافتتح بنك التنمية الاجتماعية فرع "يمام كافيه" في مقر جوازات القصيم، بحضور نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي للبنك سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، والمدير العام لجوزات منطقة القصيم اللواء عبدالرحمن الشبرمي.ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة "يمام كافيه" على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يسهم في تمكين تلك الأسر وإيجاد فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجارياً، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم، حيث يقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية.وقام البنك بافتتاح 15 منفذاً للأسر، ويستهدف افتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال المدة القادمة .// انتهى //16:36ت م0112