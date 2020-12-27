بريدة12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الامانة اليوم مشروع المشاركة والاستثمار الذي يخص رجال الأعمال مع أمانة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية ، وذلك لمشاركتهم في التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية لهم, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ورئيس المجلس البلدي لمدينة بريدة خالد الخضر, ومنسوبي أمانة المنطقة.واطلع سموه على عدد من الأعمال التي تنفذها أمانة المنطقة المسهمة في تعزيز التقنية ، مستمعاً لشرحٍ موجز عنها من قبل أمين القصيم ، ومنها نظام "شتلات" ، ومبادرة "أمانة بلا ورق" التي تستهدف أرشفة 8 ملايين وثيقة , والربط مع 62 قطاعاً حكومياً , إضافة إلى خدمة الاستعلام الفوري التي بلغت 2900 عملية استعلام , وأعمال رفع السيارات التالفة في الأحياء البالغة 6113 سيارة.إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن جهود أمانة منطقة القصيم في مجال الأمن السيبراني وعدد من الإحصائيات المتخذة خلال عام 2020م .عقب ذلك اطلع سموه على تصاميم مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة بريدة, وتفاصيل تصميمه ليكون حاضناً لمناسبات واحتفالات منطقة القصيم ، الذي احتوى على مسرح مكشوف بمساحة 15 ألف م2 , ومدرجات بسعة 3500 متفرج.وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن هذا العمل الجبار الذي يأتي بدعم القيادة الرشيدة لتطوير القطاع البلدي , مثمناً الجهود المقدمة كافة من قبل أمانة المنطقة في معالجة التشوهات وغيرها من أعمال أسهمت في تقديم نقلة نوعية في كل أعمال أمانة المنطقة.وأكد سموه ان مجال الاستثمار وتشجيعه يسهم في إيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة , داعياً إلى مواصلة التكاتف بين أمانة المنطقة والغرف التجارية ورجال الأعمال وتسهيل مجالات الاستثمار كافة للشركات العالمية ، موجهاً بإقامة ملتقى استثماري بعنوان "المشاركة والاستثمار" بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة , وفسح المجال لرجال الأعمال بالاستثمار والمشاركة في التطوير والتنمية على ما يعود على هذا الوطن بكل خير ومنفعة.// انتهى //16:37ت م0113