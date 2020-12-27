المكلا 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية الخامسة لأمراض وجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.وأجرى الفريق الطبي للمركز خلال الحملة 18 عملية جراحية، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.//انتهى//16:38ت م0114