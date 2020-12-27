الطائف 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم انطلاق أول بازار افتراضي بالمملكة للأسر المنتجة "معرض تمكين", الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي.وأوضح رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن "معرض تمكين" يضم الأسر المنتجة المشاركة بالطائف, وسيتم العمل على إقامته بشكل سنوي, ويهدف لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وإتاحه الفرصة لها لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقية تضمن دخلا مستداما, مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكة إلى منتجة, وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية, وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية, مع تشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.من جهتها أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة (البازار الافتراضي) ابتسام الشهري أن نحو 50 أسرة من الأسر المنتجة مشاركة في البازار بشكل مجاني, وسيكون بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز, مشيرة إلى أن البازار يضم عددا من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض, من ضمنها تصميم عباءات وأزياء, وفوتوشوب, وهدايا, وكشتات برية, إضافة إلى التنسيق والتغليف, والإكرليك, والريزن إكسسوارات, وتركيب عطور, وديكوباج, وعناية بالبشرة, وتصنيع شموع, وحِرف يدوية.وأفادت أن البازار يتضمن أيضا ورش عمل ودورات تهتم بمجال الأعمال, ويضم كل قسم من أقسام البازار عددا من الأسر المنتجة يعرضون خدماتهم.// انتهى //16:41ت م0115