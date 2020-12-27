بانجي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلن تحالف جماعات مسلحة يشنّ منذ أسبوع هجوما على الحكومة في أفريقيا الوسطى تخلّيه عن "وقف إطلاق النار" المستمر منذ 3 أيام.وقالت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" : قررنا وقف الهدنة التي استمرت 72 ساعة واستئناف مسيرتنا وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي".وكانت المجموعات المسلحة قد طالبت من الرئيس فوستين أرشانج تواديرا صاحب الحظوظ الأوفر في الانتخابات الرئاسية بـ"تعليق الانتخابات لعدم توفر شروط حُسن سَيرها”.مما يذكر أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تصاعد في أوائل ديسمبر عام 2013 عندما اندلعت اشتباكات في بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا السابقة والمتمردين المعارضين لها.// انتهى //16:42ت م0116