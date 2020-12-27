طرابلس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسبحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم، إن الاجتماع الذي عقد اليوم، بحضور رئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي, ناقش أيضًا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة «5+5»، من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية، التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.// انتهى //18:04ت م0130