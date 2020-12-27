إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة والاستثمار عبد الرزاق داود إن بلاده تركز حالياً على تعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية لرفع حجم التبادل التجاري.وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن حجم التجارة بين باكستان والدول الأفريقية شهد زيادة بنسبة 7% هذا العام وارتفع إلى 4.18 مليارات دولار.وأضاف أن باكستان ستشارك للمرة الأولى في معرض الخرطوم الدولي الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية يعد جزءاً مهماً من سياسة باكستان الخارجية.وكشف عن أن وزارة التجارة الباكستانية ستنظم الشهر المقبل مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في نيروبي.// انتهى //18:15ت م0132