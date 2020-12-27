حائل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسكرم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم عدداً من الجمعيات الخيرية بحائل ومكتب تعليم الجنوب بالمنطقة " بنات " وعدداً من المدارس ، وذلك نظير حصولهم على شهادة الأيزو من خلال مبادرة الإدارة العامة للتعليم بحائل ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء لتأهيل الجمعيات الأهلية الخيرية بحائل .وأوضح البليهد ‏‏أن أهم المراحل التي تمر بها الإدارة المتميزة بعد مرحلة الإدارة المنجزة هي مرحلة الإدارة المؤثرة داخل المؤسسة أو خارجها من خلال التكامل مع مؤسسات المجتمع ، مشيراً إلى حرص الإدارة على تفعيل الشراكة المجتمعية التي تخدم المجتمع المحلي ‏، منوهاً بأن تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي يعد من أهم المعايير والعناصر التي يحكم من خلالها على تميز الإدارات ‏والمؤسسات والمنشآت وفقاً معايير التميز الأوروبي ، مثمناً جهود الإدارات والوحدات والمكاتب في تطوير العمل وتحسينه ‏وتجويده للوصول به إلى التميز والتنمية المستدامة .// انتهى //18:18ت م0134