اجتماعي/ مدير تعليم حائل يكرم عدداً من الجمعيات الخيرية والمدارس لحصولهم على شهادة الأيزو
الأحد 1442/5/12 هـ الموافق 2020/12/27 م واس
حائل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس
كرم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم عدداً من الجمعيات الخيرية بحائل ومكتب تعليم الجنوب بالمنطقة " بنات " وعدداً من المدارس ، وذلك نظير حصولهم على شهادة الأيزو من خلال مبادرة الإدارة العامة للتعليم بحائل ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء لتأهيل الجمعيات الأهلية الخيرية بحائل .
وأوضح البليهد أن أهم المراحل التي تمر بها الإدارة المتميزة بعد مرحلة الإدارة المنجزة هي مرحلة الإدارة المؤثرة داخل المؤسسة أو خارجها من خلال التكامل مع مؤسسات المجتمع ، مشيراً إلى حرص الإدارة على تفعيل الشراكة المجتمعية التي تخدم المجتمع المحلي ، منوهاً بأن تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي يعد من أهم المعايير والعناصر التي يحكم من خلالها على تميز الإدارات والمؤسسات والمنشآت وفقاً معايير التميز الأوروبي ، مثمناً جهود الإدارات والوحدات والمكاتب في تطوير العمل وتحسينه وتجويده للوصول به إلى التميز والتنمية المستدامة .
// انتهى //
18:18ت م
0134