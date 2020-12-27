طرابلس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأطلقت حركة القيادات الليبية الشابة بالتعاون مع لجنة حوار تاورغاء مصراته وبعض الجهات الحكومية والخاصة والأهلية مبادرة السلام لأجل التنمية المستدامة مصراتة تأورغاء.وأوضحت حركة القيادات الليبية الشابة في بيان لها أن المبادرة أطلقت ضمن فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب المنعقد ببلدية الخمس تحت شعار كلنا ليبيا بحضور وزراء وممثلين عن الحكومة والجهات المختلفة و قيادات نسائية وشبابية من مختلف المناطق والبلديات .وتضمنت المبادرة مشروع تنفيذ ملعب السلام لكرة القدم الخماسية والمقدم من بشير القطراني رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة وكذلك مشروع تأسيس مركز السلام للتدريب والتأهيل المهني المقدم من المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ومشروع إنشاء وتنفيذ مكتبة السلام لكتب ومرسم الأطفال والمقدم من المشروع مقدم من حسن ونيس رئيس الهئية العامة للثقافة بحكومة الوفاق إضافة إلى إطلاق برنامج الفعاليات الثقافية المشتركة والمستمرة على طول العام المقبل 2021 بالمركز الثقافي تاورغاء والمركز الثقافي طمينة في برنامج ثقافي ثنائي مشترك برعاية رئيس الهيئة العامة للثقافة.وتضمنت المبادرة أيضا تشكيل فريق رياضي مشترك شباب مصراتة وتاورغاء من هواة كرة القدم للتباري مع الفرق الأخرى في المدن وكذلك مشروع غرس مليون شجرة بمدينتي مصراته وتاورغاء ومشروع عرس جماعي لعدد 1000 عريس وعروس منهم 200 من تاورغاء و800 من مصراته.وبحسب البيان فإن المشروع مقدم من حركة القيادات الليبية الشابة ومؤسسة شباب ليبيا ومنظمة سيدات أعمال مصراتة وتجمع نساء مصراتة وجهات ومؤسسات أبدت رغبتها بالمساهمة و المشاركة.ولفت البيان إلى إطلاق برامج ودورات تدريبية مشتركة ومتنوعة مجانية لـ( نساء وشباب مصراتة وتاورغاء ) من وزارة العمل والتأهيل والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للثقافة وحركة القيادات الليبية الشابة و جمعية الهلال الأحمر الليبي وجمعية شباب إعمار ليبيا.// انتهى //18:44ت م0139