الدمام 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، الذي قدم لسموه تقريراً يلخص جهود ومبادرات وأنشطة فرع الوزارة .ونوه سمو نائب أمير الشرقية في مستهل اللقاء، بالتوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد - حفظهما الله - لمبادرات تنمية الغطاء النباتي، والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية، وحرصهما على تعزيز دور المنتج الوطني في صناعة الأغذية، مبيناً سموه أن القيادة الرشيدة -أعزها الله- وضعت الأمن الغذائي ركيزةً من ركائز حماية المجتمع، وسخرت لأجل ذلك القدرات والإمكانيات .ولفت سموه النظر لأهمية دعم أنشطة الصيد وتربية المواشي التي يقوم عليها المواطنون، وتقديم العون اللازم لهم، وتأهيلهم بالطرق المناسبة للحفاظ على الثروة الغذائية، وتعزيز الاستفادة منها، والإسهام في الحد من الممارسات الخاطئة في الصيد والرعي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، مؤكداً أن ذلك مسؤولية مشتركة على الجميع، وتنطلق بغرس الوعي، وتطبيق النظام بحق المخالفين، مع أهمية أن يواكب ذلك حملات مكثفة لزراعة الشتلات ونشر البذور، تسبقها دراسات لأسباب انحسار الغطاء النباتي ومعالجتها، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة، متمنياً للوزارة ومنسوبيها التوفيق في أداء أعمالهم.من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على توجيهاتهما السديدة، والدعم الكريم لجهود الفرع، مبيناً أن فرع الوزارة يعمل ضمن مهامه على حماية المراعي والغابات، والحد من أعمال الاحتطاب بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إضافةً إلى جهود تنمية الغطاء النباتي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، عبر مبادرات مختلفة منها الإرشاد البيطري، والزيارات الميدانية، وغيرها من المبادرات والجهود التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، وتساهم في دعم المنتج المحلي في السوق، إضافةً إلى تمكين المنتجين المحليين من المنافسة مع المنتجات الأخرى.// انتهى//18:50ت م0141