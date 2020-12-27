جيزان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسحقق مهرجان جازان للعسل في نسخته السادسة ، والمقامة فعالياته بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي ، مبيعات مضاعفة للأسر المنتجة المشاركة في المهرجان .ويعد المهرجان نافذة تسويقية مميزه للأسر المنتجة التابعة لجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان والبالغ عددها 20 أسرة والتي تنوعت منتجاتها ما بين المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية .وأوضحن عدد من البائعات، أن المهرجان ترجم مهاراتهن من خلال دمجهن بالمجتمع، بعكس بيعهن من المنازل الذي قد يكون محصوراً على أشخاص معينة ,مؤكدات أن تميزهن يأتي من خلال دعم وتشجيع القائمين على مثل هذه المهرجانات التي تلامس المجتمع ، إذ إن المنافسة بين الأسر لجذب المتسوقين والمتذوقين أمر إيجابي، يعود بالنفع على الحركة الاقتصادية للمهرجان والمنطقة.يذكر أن المهرجان يشهد إقبالاً مثالياً وحركه سوقيه متميزة ، ترجمتها مبيعات الأسر المنتجة ، مع ما يشهده المهرجان من فعاليات ثقافية وترفيهية ومسابقات متنوعة تجذب الزوار .// انتهى //18:53ت م0142